Giro d’Italia 2026 | dove vederlo in TV con streaming integrale su Eurosport e HBO Max

Dal 8 al 31 maggio si svolge il Giro d’Italia 2026, con tutte le tappe trasmesse in diretta su Eurosport e disponibili in streaming. La copertura include anche i programmi “Dreaming in Pink” e la Vuelta Femenina, offrendo un accesso completo alla gara per gli appassionati. La trasmissione coinvolge sia il canale televisivo sia le piattaforme online, garantendo la visione delle tappe in tempo reale.

Dal 8 al 31 maggio tutte le tappe live su Eurosport e streaming, con Dreaming in Pink e la Vuelta Femenina. L’intera stagione dei Grandi Giri maschili e femminili - Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna; Vuelta Femenina, Giro d’Italia Women, Tour de France Femmes - sarà trasmessa sui canali Eurosport tramite le piattaforme di Warner Bros. Discovery, disponibili anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Si parte con il 109° Giro d’Italia che, da venerdì 8 maggio in Bulgaria, si concluderà domenica 31 maggio sull’ultimo traguardo di Roma dopo oltre tremila chilometri: passando da Napoli e Milano, scollinando in Svizzera (Carì) e scalando le grandi salite come nella tappa regina di Feltre-Piani di Pezzè, che con i suoi oltre 5000 metri di dislivello potrebbe decidere la Corsa Rosa fra il Passo Giau (Cima Coppi) e il Passo del Duron.🔗 Leggi su Digital-news.it

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