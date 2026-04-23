Jovanotti ha annunciato il lancio del “Jova Giro”, un evento ciclistico che partirà e finirà al Circo Massimo a Roma. La città, luogo di nascita dell’artista, rappresenta il punto di partenza e di ritorno del percorso. Il progetto coinvolge diverse tappe e si propone di unire musica, movimento e entusiasmo, attraverso un itinerario che si snoda in diverse località.

Roma, Circo Massimo, è il punto di partenza e di ritorno. È la città dove Lorenzo Jovanotti è nato, ed è da qui che prende forma il Jova Giro: un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione, movimento e desiderio. L’idea ha radici recenti e molto concrete: nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio, (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Non un’appendice al tour, ma un cambio di prospettiva: il viaggio smette di essere un intervallo privato e diventa parte dell’esperienza collettiva. La musica è la prima grande passione di Lorenzo. La seconda è viaggiare soprattutto a pedali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jovanotti presenta il “Jova Giro” in bicicletta: partenza dal Circo Massimo a Roma

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