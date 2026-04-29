Giro d’Italia 2026 | Roma scrive la storia al Circo Massimo

Roma ospiterà il traguardo del Giro d’Italia nel 2026, con l’arrivo previsto al Circo Massimo il 31 maggio. È la quarta volta che la città accoglie la conclusione della corsa a tappe, che attraversa le strade italiane dal 1919. La data e il luogo sono stati annunciati dagli organizzatori, confermando il ruolo di Roma come meta finale di questa edizione.

? Cosa sapere Roma ospiterà il traguardo del Giro d'Italia al Circo Massimo il 31 maggio 2026.. La Capitale accoglie la maglia rosa per il quarto anno consecutivo nella storia della corsa.. Domenica 31 maggio 2026, la tappa conclusiva della 109ª edizione del Giro d’Italia porterà il traguardo finale al Circo Massimo di Roma, sancendo un primato storico per la Capitale che ospiterà la corsa rosa per il quarto anno consecutivo. La città eterna si prepara a vivere un momento di sport e celebrazione senza precedenti, consolidando un legame che ormai sembra inscindibile tra la grande corsa ciclistica e le strade romane. Il percorso, lungo complessivamente 131 chilometri, vedrà i corridori partire dall’area dell’Eur per poi dirigersi verso il litorale di Ostia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia 2026: Roma scrive la storia al Circo Massimo ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Notizie correlate Leggi anche: Jovanotti presenta il “Jova Giro” in bicicletta: partenza dal Circo Massimo a Roma Leggi anche: L'Arca di Loré arriva a settembre a Roma e raddoppia con JOVA AL MASSIMO, al Circo Massimo. La prima data è già sold out Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Jova Giro, il tour di Jovanotti diventa viaggio: da Roma a Roma; 'Jova Giro' da Roma a Roma, l'annuncio di Jovanotti in Campidoglio; Jovanotti e il Jova Giro in bicicletta che porta al Jova Summer Party 2026 al Circo Massimo di Roma - Radio Globo; Jovanotti: tra un concerto e l'altro giro l'Italia in bici. Con i prezzi dei biglietti uguali da dieci anni. A Sanremo con De Martino? Per ora no. Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2026: È la vittoria della nostra cittàLa Capitale ospiterà per l'ottava volta nella sua storia, la quarta consecutiva, l'arrivo della Corsa Rosa. Soddisfazione da parte dell'amministrazione per il grande risultato raggiunto ... romatoday.it Giro d’Italia 2026, Roma si tinge ancora una volta di rosa(LaPresse) Presentata a Roma la tappa conclusiva del 109esimo Giro d’Italia. È la quarta volta che la maglia rosa viene assegnata nella Capitale. Nella sala della Protomoteca ... ilmessaggero.it Tra l’Aventino, il Palatino e il Circo Massimo, il Roseto di Roma regala una delle esperienze più affascinanti per chi cerca una passeggiata tra natura e panorama nel cuore della città. Ig giogiogio63 #RosetoComunale #Roma #VisitLazio #LazioIsMe #Lazio - facebook.com facebook