Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via giovedì 8 maggio con le prime tre tappe in Bulgaria, che si svolgeranno tra Nessebar, Burgas e Sofia. È stata resa nota la lista completa dei ciclisti iscritti alla corsa, con alcuni dei favoriti già annunciati. La competizione internazionale si svolgerà su un percorso che attraversa il paese balcanico prima di proseguire in Italia.

Il Giro d’Italia 2026, al via giovedì 8 maggio dalla Bulgaria con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, ha ufficializzato la lista dei partecipanti. L’edizione numero 109 della corsa rosa ( Qui tutte le date, le tappe e il percorso ) si preannuncia altamente competitiva grazie alla presenza di numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del Grande Arrivo per il quarto anno consecutivo. I favoriti, Vingegaard uomo da battere. Fari puntati sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo i successi in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta a España dello scorso anno, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026 al via l’8 maggio in Bulgaria, partecipanti e favoriti

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026, la guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoritiIl Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia.

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Dove vedere il Giro d'Italia 2026? Scopri come seguire la corsa; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere.

Il Giro d’Italia 2026 non passa più per Bagnoli, le strade non sono pronte: cambia la tappa di NapoliCambia il percorso del Giro d’Italia a Napoli il 14 maggio. Ridotta la tappa partenopea a causa dei cantieri. Non ci sarà il passaggio a Bagnoli e sul Lungomare di via Partenope. fanpage.it

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Passaggio Giro d’Italia: la Regione stanzia 875mila euro per le strade - facebook.com facebook

Alla presentazione del Giro d'Italia Giulio Pellizzari spiega: "L'anno scorso ho imparato sulla mia pelle che non sempre il favorito vince” #Ciclismo #Cyclicng #GirodItalia x.com