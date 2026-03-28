Nelle ultime 24 ore, un'ampia operazione condotta dai Carabinieri di Ostia ha coinvolto il litorale romano e l'area nord della provincia, portando all'arresto di 17 persone e alla denuncia di altre 42. L'intervento ha mirato a contrastare attività illegali e situazioni di degrado presenti nella zona.

ROMA (ITALPRESS) – Un massiccio dispositivo di controllo, coordinato dal Gruppo Carabinieri di Ostia, ha interessato nelle ultime 24 ore il litorale romano e l'intera area nord della provincia capitolina. L'operazione, condotta in linea con le strategie del Prefetto Lamberto Giannini, ha visto l'impiego di oltre 100 militari, supportati da unità cinofile, elicotteri del R.A.C. di Pratica di Mare e del N.E.C. di Roma-Urbe, oltre al personale specializzato del NAS e alle Aliquote di Pronto Intervento (API). Il setacciamento capillare di aree sensibili – tra cui le note piazze di spaccio di Ostia come Piazza Gasparri e via Fasan – ha portato a risultati significativi: Diciassette le persone finite in manette per spaccio, furto aggravato ed esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maxi operazione contro illegalità e degrado a Ostia, 17 arresti e 42 denunce

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