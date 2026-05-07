Giro di cocaina in un locale blitz dell' antidroga a Ronchi | due persone in manette giù le serrande per un mese

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha condotto un blitz in un locale pubblico di Ronchi dei Legionari, scoprendo un giro di cocaina gestito all’interno della struttura. Durante l’operazione, sono state arrestate due persone e una terza è stata iscritta nel registro degli indagati. L’attività di controllo ha portato alla chiusura temporanea del locale per un mese, nel quadro di un’azione volta a contrastare lo spaccio di droga.

Due persone sono state tratte in arresto ed una terza indagata nell’ambito di un’operazione antidroga della polizia di Stato, che ha portato alla chiusura di un locale pubblico di Ronchi dei Legionari che fungeva da supporto logistico per le attività di spaccio.I servizi investigativi, eseguiti.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Blitz antidroga: sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina. Un arresto e due denunceSi è concluso con le manette per un 34enne e due denunce a piede libero il controllo eseguito, nel pomeriggio di venerdì scorso, dai carabinieri... Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashishOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashish; Da una morte sospetta al maxi giro di droga, smantellata una rete di spaccio; Giro di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce. Scattano tre arresti; ROVIGO | DROGA DAL CARCERE, OTTO ARRESTI. Inchiesta su giro di droga e pestaggio in carcere, un imputato patteggia la pena a 3 anni e 6 mesi di reclusioneAl termine dell’udienza preliminare, il giudice ha disposto due rinvii a giudizio ed accolto il rito abbreviato per un quarto imputato. leccenews24.it Giro di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce: in tre finiscono ai domiciliariLECCE - In tre ai domiciliari per un giro di spaccio di cocaina e hashish nel centro storico del capoluogo salentino. Subito dopo gli interrogatori ... corrieresalentino.it Il Giro d'Italia numero 109 si svolgerà da venerdì 8 a domenica 31 maggio: 21 tappe, tre giorni di riposo (sempre lunedì), 3466 chilometri e 48.700 metri di dislivello. La partenza è dalla Bulgaria. Otto tappe per i velocisti e sette arrivi in salita. Passo Giau è la Ci - facebook.com facebook “! !” Riviviamo la splendida impresa di Chris Froome sul Colle delle Finestre del 2018 Mancano 2 giorni al Giro d’Italia 2026 x.com