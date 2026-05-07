Gira con la mazza da baseball Paura in via Settevalli Giovane denunciato

Un giovane è stato fermato in via Settevalli mentre camminava con una mazza da baseball in mano. Quando gli agenti della polizia lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto spiegazioni, non è stato in grado di fornire motivazioni. Successivamente, è stato denunciato per possesso di arma impropria. L’intervento si è svolto senza altri incidenti.

Camminava in via Settevalli con una mazza da baseball in mano. Ma non doveva andare a giocare. In realtà, agli agenti della squadra volante che gli hanno chiesto spiegazioni, non ha saputo Rispondere. Per questo il giovane è stato denunciato. L’episodio risale a sabato pomeriggio. L’indagato, un italiano di 20 anni, è stato notato dagli agenti, impegnati in servizi di controllo del territorio, il ragazzo che si aggirava a piedi, nella zona di via Settevalli, con al seguito una mazza da baseball in metallo. Avvicinato dai poliziotti, riferisce la questura, il giovane non è stato in grado di fornire una valida giustificazione al possesso della mazza stessa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gira con la mazza da baseball. Paura in via Settevalli. Giovane denunciato Notizie correlate Perugia, sorpreso in via Settevalli con una mazza da baseball in metallo: denunciato un 18enneÈ stato denunciato un giovane italiano per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere a Perugia, dopo essere stato sorpreso con una mazza... Leggi anche: Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo; Gira con la mazza da baseball. Paura in via Settevalli. Giovane denunciato; Perugia sorpreso in via Settevalli con una mazza da baseball in metallo | denunciato un 18enne; Sicurezza stradale Settevalli a rischio Serve un marciapiedi in tratto nevralgico. Gira in auto con una mazza da baseball, denunciato 33enneI Carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Rio di Pusteria durante un ... ansa.it Gira in auto senza revisione e con una mazza da baseball: denunciato un 58enne di SeregnoBarlassina – Fermato perché su auto senza revisione, scoprono che viaggia con una mazza da baseball ed è pure senza patente. Denuncia penale e maxi sanzioni, oltre al fermo dell’auto, per il 58enne di ... ilgiorno.it Volevo segnalare che c’è un cagnolino che gira in mezzo alla strada in Via Pratolino. Purtroppo non sono riuscita ad avvicinarlo, quindi non ho visto se ha un collare o una medaglietta. È molto pericoloso perché rischia di essere investito... - facebook.com facebook Fai una cosa. Gira ogni singolo sito di partito e poi vai sulle nostre proposte per la diminuzione della bolletta. Poi, siccome non capirai una minchia, torna qui, chiedi e ti sarà risposto. @GiZollino x.com