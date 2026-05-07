Gira con la mazza da baseball Paura in via Settevalli Giovane denunciato

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato fermato in via Settevalli mentre camminava con una mazza da baseball in mano. Quando gli agenti della polizia lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto spiegazioni, non è stato in grado di fornire motivazioni. Successivamente, è stato denunciato per possesso di arma impropria. L’intervento si è svolto senza altri incidenti.

Camminava in via Settevalli con una mazza da baseball in mano. Ma non doveva andare a giocare. In realtà, agli agenti della squadra volante che gli hanno chiesto spiegazioni, non ha saputo Rispondere. Per questo il giovane è stato denunciato. L’episodio risale a sabato pomeriggio. L’indagato, un italiano di 20 anni, è stato notato dagli agenti, impegnati in servizi di controllo del territorio, il ragazzo che si aggirava a piedi, nella zona di via Settevalli, con al seguito una mazza da baseball in metallo. Avvicinato dai poliziotti, riferisce la questura, il giovane non è stato in grado di fornire una valida giustificazione al possesso della mazza stessa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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