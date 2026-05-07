Giovedì in Corsia | i rischi del lavoro in ps

Giovedì in Corsia si concentra sui rischi associati al lavoro in pronto soccorso, un ambiente dove infermieri devono affrontare quotidianamente situazioni di emergenza e pressioni costanti. L’attività richiede competenze tecniche specifiche e una notevole capacità di gestire lo stress emotivo. La professione comporta anche rischi legati alla sicurezza personale, dovuti a possibili aggressioni o incidenti sul posto di lavoro.

“Giovedì in Corsia”: i rischi del lavoro in pronto soccorso. Lavorare in pronto soccorso rappresenta una delle sfide più complesse per un infermiere, dove competenze tecniche e resistenza emotiva devono convivere ogni giorno. Il ritmo è incalzante, le decisioni devono essere prese in pochi istanti e ogni errore può avere conseguenze gravi. In questo contesto, lo stress non è un’eccezione ma una costante, che nel tempo può trasformarsi in burnout. Il burnout si manifesta con stanchezza cronica, distacco emotivo e perdita di motivazione: una condizione di esaurimento psicofisico legata a stress lavorativo prolungato, che può compromettere sia la salute dell’operatore sia la qualità dell’assistenza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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