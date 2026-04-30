Giovedì in Corsia | emozioni e salute fisica

Giovedì in Corsia è un evento dedicato a esplorare il legame tra emozioni e salute fisica. Attraverso testimonianze e interventi, si approfondisce come lo stato emotivo possa influenzare il benessere corporeo. La discussione si concentra sul rapporto tra mente e corpo, sfatando l’idea che siano due realtà distinte, e analizzando come queste due componenti interagiscano nella vita di tutti i giorni.

“Giovedì in Corsia”, emozioni e salute fisica: quando la mente parla al corpo. Spesso si pensa che mente e corpo siano due realtà separate, ma nella vita quotidiana funzionano come un sistema unico. Le emozioni influenzano direttamente il nostro stato fisico, e viceversa. Chi non ha mai provato un mal di testa dopo una giornata stressante o difficoltà a dormire in un periodo di forte preoccupazione? Questi sono esempi concreti di come il nostro organismo reagisce a ciò che proviamo. Lo Stress è uno dei principali fattori che mette in comunicazione mente e corpo. Quando siamo sotto pressione, il nostro organismo rilascia ormoni come il cortisolo, utili nel breve periodo ma dannosi se prodotti in eccesso per lungo tempo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “Giovedì in Corsia”: emozioni e salute fisica Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: “Giovedì in Corsia”: Check-up e prevenzione Leggi anche: Carrarese Vietate distrazioni col Sudtirol: "E’ una squadra fisica e in grande salute"