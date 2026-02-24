L'iniziativa prevede venti workshop pomeridiani, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie, per accompagnarli nello sviluppo delle proprie attitudini, “Vogliamo offrire ai ragazzi e alle ragazze un tempo extrascolastico di qualità, che esuli dalle materie scolastiche tradizionali e da un metodo di insegnamento frontale che apra mondi nuovi in cui potrebbe nascondersi il tuorlo prezioso di qualcunoa. Il Metodo YOLK è fatto di esperienze concrete guidate da professionisti e mentori del mondo reale con un monitoraggio e una cura costante delle dinamiche emotive e relazionali, valorizzando sempre la partecipazione attiva deidelle partecipanti” - ha commentato Clementina Cordero di Montezemolo, fondatrice di YOLK. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativaFondazione Messina si unisce al progetto di Con i Bambini contro la povertà educativa, trasformando Mirabella Imbaccari in un punto di riferimento nel percorso che attraversa l’Italia.

