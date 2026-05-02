Oltre 800mila euro contro la povertà educativa | parte il progetto dell’Ambito Sociale Vastese
È stato avviato un progetto che prevede un investimento superiore agli 800 mila euro per affrontare la povertà educativa nella zona. L'obiettivo è sostenere i bambini e i giovani del territorio attraverso interventi mirati. La somma sarà destinata a iniziative e servizi specifici, con l’intento di migliorare le opportunità di apprendimento e sviluppo per le fasce più vulnerabili della popolazione locale.
Oltre 800 mila euro per contrastare la povertà educativa e investire sul futuro di bambini e ragazzi del territorio. È il finanziamento ottenuto dall’Ambito Sociale n. 7 Vastese per un progetto già avviato nelle scorse settimane nei nove Comuni dell’area: Vasto, San Salvo, Casalbordino, Cupello.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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