Il 23 maggio a Bari, 12 musicisti pugliesi saranno scelti in un evento organizzato dall'Associazione nazionale magistrati. La manifestazione vede protagonisti Giò Sada e Mama Marjas, che hanno deciso di usare la musica come strumento per combattere la mafia e il piaga del bullismo. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale attraverso la musica, senza scopi commerciali o politici.

? Cosa sapere Giò Sada e Mama Marjas selezionano 12 musicisti pugliesi il 23 maggio a Bari.. L'iniziativa dell'Associazione nazionale magistrati punta sulla musica contro mafia e bullismo.. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Bari, il cantautore Giò Sada ha spiegato come la musica e l’espressione artistica rappresentino strumenti capaci di contrastare le infiltrazioni criminali, puntando sul potere dell’arte per superare i pregiudizi e indagare le radici della camorra barese. L’iniziativa, promossa dall’Associazione nazionale magistrati di Bari per commemorare l’anniversario della strage di Capaci, vedrà protagonista un concerto il prossimo 23 maggio presso il Fortino Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giò Sada a Bari: la musica per sconfiggere la mafia e il bullismo

Notizie correlate

Leggi anche: Impastato tra gli studenti: "Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia"

Leggi anche: Gio Gio’s Milano: il nuovo ristorante di Raphael Duntoye porta la cucina mediterranea nel cuore della città

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Tutto pronto a Bari per il Maggio dell’Antimafia 2026; Maggio dell’Antimafia 2026, al via il programma tra memoria e impegno civile.

I ragazzi di Bari hanno paura, dobbiamo proteggerli. Giò Sada e l'impegno al fianco dei magistratiI ragazzi, qui a Bari, hanno paura. C’è una guerra per il potere in corso e loro lo sanno bene. A noi sta proteggerli. L’ha detto Giò Sada, cantautore e musicista barese, alla presentazione del Mag ... bari.repubblica.it

Giò Sada 'La musica e l'arte possono essere antidoti alla mafia'(v:'Da Bari a Foggia il 'maggio dell'antimafia'...' delle 15.27) (ANSA) - BARI, 23 APR - Ognuno di noi può essere un piccolo antidoto alla mafia. L'arte sicuramente è uno degli antidoti alla mafia, è ... msn.com