Giovani Periferie - La consapevolezza del talento

In molte periferie, le condizioni di marginalità si sviluppano quando mancano punti di riferimento o opportunità. La mancanza di supporto sociale, affettivo o economico crea un vuoto che viene spesso colmato da gruppi o circostanze che influenzano i giovani. Questa dinamica può portare a situazioni di disagio o devianza, rendendo difficile lo sviluppo di percorsi positivi per chi cresce in questi contesti.

Spesso le situazioni di marginalità prosperano là dove c'è un vuoto. Sociale, affettivo, economico, spirituale o emotivo non fa differenza: quel vuoto qualcuno o qualcosa lo andrà a riempire. Ma una strada c'è, e ce la racconta Domenico Di Conza, direttore della Fondazione GEA e promotore della Scuola della consapevolezza dei talenti: una comunità accessibile e inclusiva, dove l'obiettivo primario è quello di riconoscere e sviluppare le proprie vocazioni. Non si tratta solo di migliorare i propri talenti, ma di un vero e proprio percorso di formazione dedicato ai giovani, affinché possano trovare la propria strada lontano da quei vuoti che troppo spesso lasciano aperti spazi per ospiti inquietanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Nella nuova puntata del podcast "Giovani e periferie", realizzato da Il Tempo e Con i bambini, @MaresaBellucci parla dell'iniziativa "Organizziamo la speranza" e del bando "Legami di libertà", promossi nell'ambito del Fondo #povertàeducativa: iltempo.it/.../gio x.com