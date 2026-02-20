Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorio
Gli studenti del Pomilio hanno visitato le aziende locali dal 9 al 16 febbraio, a causa di un progetto per conoscere il mondo del lavoro. Durante la settimana, i ragazzi hanno incontrato imprenditori e osservato da vicino le attività quotidiane. Alcuni hanno partecipato a stage pratici nelle imprese di settori diversi, come l’artigianato e il commercio. Questa esperienza permette agli studenti di capire meglio le opportunità professionali nel territorio. Le visite si sono concluse con un confronto tra studenti e aziende presenti.
Si è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore “Pomilio Galiani De Sterlich”, il periodo dedicato agli incontri con le aziende del territorio. Nell’ambito delle attività di formazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini
Leggi anche: Offerte di lavoro nel Salento, 334 posti disponibili nelle aziende del territorioVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La classe quinta della Scuola primaria Gianni Rodari di Cerqueto, Gualdo Tadino, ha vissuto una bellissima esperienza alla scoperta della storia e dell’arte del nostro territorio. Gli studenti hanno visitato il Museo Archeologico Antichi Umbri e il Museo Opifi - facebook.com facebook
PMI DAY 2025: proclamati gli studenti vincitori! Si è conclusa venerdì 6 febbraio la fase finale del PMI DAY 2025, l’iniziativa nazionale promossa da Confindustria per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e dell’imprenditorialità. In questa edizione, 7 i x.com