Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorio

Gli studenti del Pomilio hanno visitato le aziende locali dal 9 al 16 febbraio, a causa di un progetto per conoscere il mondo del lavoro. Durante la settimana, i ragazzi hanno incontrato imprenditori e osservato da vicino le attività quotidiane. Alcuni hanno partecipato a stage pratici nelle imprese di settori diversi, come l’artigianato e il commercio. Questa esperienza permette agli studenti di capire meglio le opportunità professionali nel territorio. Le visite si sono concluse con un confronto tra studenti e aziende presenti.