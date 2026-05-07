Giovani e salute mentale in Italia un milione di adolescenti convive con un disturbo psichico

In Italia, circa un giovane su sette tra i 10 e i 19 anni mostra segni di un disturbo psichico, coinvolgendo quasi un milione di adolescenti. La presenza di problemi di salute mentale tra i giovani è un dato che si ripete in molte fasce di età, evidenziando una diffusione significativa di queste condizioni nella popolazione giovanile. I numeri indicano come la questione sia diffusa e rappresentino un aspetto importante da considerare nel panorama della salute pubblica.

In Italia circa un giovane su sette presenta segni riconducibili a un disturbo psichico. Tra i 10 e i 19 anni, la cifra sfiora il milione di ragazzi. Tale condizione incide per il 13% sul carico globale di malattia nella stessa fascia d’età, un dato che colloca i disagi della mente tra le principali fonti di disabilità e perdita di benessere tra gli adolescenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Salute mentale degli adolescenti, al Meyer nasce un progetto dedicatoPotenziare l’intervento precoce e intensivo sulla salute mentale degli adolescenti. Dieta e salute mentale negli adolescenti: cosa dice la ricercaUn nuovo studio condotto da ricercatori della Swansea University suggerisce che il modo in cui gli adolescenti mangiano potrebbe avere un impatto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salute mentale dei giovani. L'allarme dell'Ocse: In declino da un decennio. Peggiorate del 3-16% l'anno in 9 paesi su 11; Salute mentale dei giovani: disagio crescente da oltre un decennio; Giovani e salute mentale, da Udine un modello che conquista l’Europa; 11 maggio: convegno Il clima della mente: società, salute mentale e diritti nella crisi climatica. Chatbot e giovani: il 51% usa l’IA per parlare di salute mentale e problemi personaliSempre più giovani scelgono di confidarsi con chatbot di intelligenza artificiale quando devono affrontare questioni personali o di salute mentale, preferendo l’IA al dialogo ... ilmessaggero.it Lamezia, ConsapevolMENTE in armonia: incontro dei giovani FI su salute mentaleLamezia Terme – Mettere al centro il benessere psichico come pilastro della qualità della vita, abbattendo ogni barriera generazionale. È ... lametino.it Alta tensione nella Capitale tra pro-Pal e giovani ebraici: la Digos indaga sulla rete di contatti di cui fa parte anche Eitan Bond - facebook.com facebook Marotta: “Beccalossi è stato fonte di ispirazione per tanti giovani calciatori. È un esempio da seguire” Il presidente dell’ #Inter , Giuseppe #Marotta , ricorda Evaristo #Beccalossi Teletutto #Sportitalia x.com