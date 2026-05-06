In occasione dei 162 anni di attività, la Croce Rossa organizza uno screening gratuito in Piazza delle Carceri a Prato. Durante l’evento, i partecipanti potranno sottoporsi a diversi esami medici senza costi. I volontari illustreranno anche come eseguire correttamente le manovre salvavita. L’iniziativa si svolge in un’area aperta, con personale qualificato che garantisce assistenza e consigli pratici ai presenti.

? Cosa scoprirai Quali esami medici gratuiti potrete fare in Piazza delle Carceri?. Come funzionano le manovre salvavita che insegneranno i volontari?. Cosa mostrerà il Corpo Militare con l'ambulanza tattica?. Come verrà simulato l'incidente stradale durante l'esercitazione finale?.? In Breve Piazza delle Carceri ospiterà anche il Corpo Militare e la Protezione Civile.. Il pomeriggio prevede consulenze nutrizionali e attività ludiche per i bambini.. Mercatino solidale e pesca di beneficenza finanzieranno le attività del Comitato.. Ore 17:30 simulazione finale di incidente stradale con mezzi leggeri in città.. Sabato 9 maggio la piazza delle Carceri a Prato ospiterà il 162° anniversario della Croce Rossa Italiana con una giornata interamente dedicata alla salute e al soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, la Croce Rossa offre screening gratuiti per i suoi 162 anni

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