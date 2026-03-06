Appuntamento con la donazione del sangue per la Giornata internazionale della donna
In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Avis Comunale di San Vito dei Normanni organizza una giornata di donazione del sangue. La raccolta si svolgerà domenica 8 marzo 2026, dalle 8 del mattino, fino a sera, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi e con il supporto della Fondazione con il Sud. L’evento mira a coinvolgere la comunità locale in questa iniziativa.
Domenica 8 marzo 2026 presso Asl, Viale Onu. Evento organizzato da Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Centro trasfusionale di Brindisi e col sostegno di Fondazione con il Sud Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori, adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl e consentire una più corretta organizzazione. Si ricorda che non bisogna digiunare, ma si deve consumare una colazione a base di frutta o fette biscottate con marmellata eo miele accompagnate da tè o caffè.
