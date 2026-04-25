A Roma, il Pincio ospita l’edizione 2026 della Giornata dell’Europa, che si svolge l’8 e il 9 maggio. L’evento è stato inaugurato da rappresentanti delle istituzioni europee e italiane e si rivolge principalmente ai giovani, con l’obiettivo di coinvolgerli nelle tematiche legate alla democrazia e all’unione europea. Durante le giornate, sono previsti incontri e attività al centro della capitale.

? Cosa sapere Metsola e Fitto inaugurano la Giornata dell'Europa 2026 all'8 e 9 maggio a Roma.. L'evento al Pincio mira a coinvolgere i giovani nelle dinamiche democratiche dell'Unione.. L’8 e il 9 maggio prossimi, Roma diventerà l’epicentro del dialogo democratico con un appuntamento che vedrà Roberta Metsola e Raffaele Fitto protagonisti dell’inaugurazione della Giornata dell’Europa 2026. Il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia hanno pianificato due giornate di incontri nella Capitale per accorciare le distanze tra le istituzioni e la cittadinanza. L’obiettivo principale è mostrare ai giovani le strade percorribili e le opportunità concrete offerte dal progetto comune europeo, favorendo una partecipazione attiva alle dinamiche democratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il Pincio diventa il cuore dell’Europa: giovani al centro

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