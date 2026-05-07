Giornaliste molestate mentre documentavano il Milano Pride 2024 | un uomo condannato a un anno e sei mesi

Durante il Milano Pride 2024, alcune giornaliste sono state molestate mentre svolgevano il loro lavoro di documentazione. Un uomo coinvolto nell'episodio è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione della pena. La vicenda ha attirato l'attenzione sui comportamenti inappropriati durante eventi pubblici e sulla risposta della giustizia. La condanna rappresenta un atto di tutela per chi esercita il diritto di informare.

È stato condannato a un anno e sei mesi con pena sospesa, l'uomo che durante il Milano Pride 2024 ha molestato alcune giornaliste che stavano documentando l'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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