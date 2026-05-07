Giorgio Mare a Chieti Scalo cerca personale part time

A Chieti Scalo, un negozio di surgelati ha aperto le selezioni per un ruolo di assistente commessa part time. La posizione richiede una buona attitudine al contatto con i clienti e la capacità di lavorare in team. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura presso il punto vendita. La ricerca riguarda esclusivamente candidati disponibili a lavorare part time.

Giorgio mare a Chieti Scalo seleziona personale. Il negozio di surgelati di Chieti scalo è alla ricerca di un'assistente commessa con una buona attitudine al contatto con il pubblico e predisposizione al lavoro in team.L'orario di lavoro sarà part-time. Per candidarsi è possibile inviare un.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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