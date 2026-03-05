Personale part time enti locali in Sicilia i sindacati chiedono risorse stabili e un incontro urgente

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, rappresentate da Francesco Fucile, Daniele Passanisi e Salvatore Sampino, hanno espresso preoccupazione riguardo al decreto assessoriale 88 del 2 marzo 2026, che prevede un aumento dell’orario lavorativo per il personale part time degli enti locali in Sicilia. I sindacati chiedono risorse stabili e hanno richiesto un incontro urgente per discutere la questione.

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – rispettivamente guidate da Francesco Fucile, Daniele Passanisi e Salvatore Sampino – intervengono con forza dopo l'emanazione del decreto assessoriale 88 del 2 marzo 2026 sull'incremento orario del personale part-time degli enti locali. Un provvedimento atteso da anni che rappresenta un primo passo ma che, così com'è, rischia di trasformarsi in un'occasione mancata. I sindacati riconoscono il segnale politico, ma denunciano che le risorse stanziate non sono in grado di incidere sulle profonde diseguaglianze che segnano da sempre il lavoro nei Comuni siciliani, dove migliaia di dipendenti continuano a garantire servizi essenziali con dotazioni orarie minime e spesso insufficienti.