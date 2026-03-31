Il Centro per l' impiego cerca un lavapiatti part-time per un' attività di ristorazione

Il Centro per l'impiego di Chieti ha pubblicato un'offerta di lavoro per un ruolo di lavapiatti part-time presso un'azienda operante nel settore della ristorazione. La posizione preferisce candidati con esperienza pregressa nella mansione. La ricerca si rivolge a persone interessate a lavorare in un'attività di ristorazione, senza specificare ulteriori requisiti.

Il Centro per l'impiego di Chieti, per un'azienda che si occupa di attività di ristorazione, cerca un lavapiatti, preferibilmente con esperienza nella mansione. È indispensabile che la risorsa sia in possesso di patente di guida e auto propria. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi, con orario di lavoro part-time (dalle 18 alle 23). Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo [email protected], specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (lavapiatti). È necessario inviare il curriculum in formato Word o Pdf. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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