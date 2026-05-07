Giorgio Marchesi è il protagonista della nuova fiction con Serena Iansiti, Buonvino – Misteri a Villa Borghese. La serie in due puntate va in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 7 e 14 maggio, è tratta dai romanzi di Walter Veltroni e Milena Cocozza ne firma la regia. Giovanni Buonvino è un commissario diverso da quelli che siamo abituati a vedere in tv. Ha un animo gentile ed è capace di ascoltare gli altri, una dote che gli serve anche mentre fa le sue indagini, come ci racconta Giorgio Marchesi. È un poliziotto che, dopo aver fatto una carriera brillante che lo porta ad essere vicequestore, commette un grave errore per il quale viene duramente punito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgio Marchesi: “Il mio Buonvino sa leggere le persone. È il suo superpotere”

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Temi più discussi: Buonvino, Giorgio Marchesi: Con me il cuore verde di Roma si tinge di giallo; Dove vive Giorgio Marchesi?; Caterina Murino a Giorgio Marchesi: parata di stelle a Mestre per il Premio Pierluca Donin; Giorgio Marchesi: Sul set del commissario Buonvino con la mia compagna, ma ci siamo visti poco. Con Roma è amore-odio.

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Giorgio Marchesi è Giovanni Buonvino nella nuova serie di Rai 1 ambientata a Villa Borghese: tra casi irrisolti e amori mai dimenticati, il vicequestore cerca il riscatto professionale https://ebx.sh/hntWP1 - facebook.com facebook

Super puntata di #LVB oggi! In studio con noi Giorgio Marchesi e Serena Iansiti per parlarci di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”. Restate sintonizzati! x.com