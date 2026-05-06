Il commissario Buonvino | cast trama e quando inizia la serie con Giorgio Marchesi

Da dilei.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario Buonvino – Misteri a Villa Borghese è la nuova serie Rai che vede come protagonista l’attore Giorgio Marchesi fra misteri, intrighi e casi da risolvere. La trama de Il commissario Buonvino . Il commissario Buonvino – Misteri a Villa Borghese ha per protagonista Giovanni Buonvino, un poliziotto che viene spedito, dopo aver commesso un errore, a guidare il commissariato di Villa Borghese, a Roma. Qui ritrova Veronica Viganò sua vecchia conoscenza, ma soprattutto una squadra particolare che è stata soprannominata “armata Brancaleone”. Nel gruppo troviamo l’ispettore Portanova, esperto informatico che cresce da solo sua figlia, l’agente Cecconi, la giovanissima Ginevra Robotti e Gozzi, il centralinista.🔗 Leggi su Dilei.it

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