Quostro e NAStartUp partnership strategica ai Quartieri Spagnoli

Quostro e NAStartUp hanno stretto una collaborazione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, con l’obiettivo di creare un centro dedicato al foodtech in Campania. Quostro, il bistrot noto per il suo stile innovativo, si unisce così all’acceleratore europeo per sviluppare progetti nel settore gastronomico e tecnologico. L’iniziativa mira a coinvolgere produttori locali e start-up, con un focus sulla valorizzazione del territorio napoletano. La partnership si inserisce in un’area della città che ha recentemente subito lavori di riqualificazione urbana.

Il bistrot QUOSTRO entra nel network dell'acceleratore europeo. Obiettivo: costruire un hub campano per il foodtech Una partnership che guarda al foodtech, un settore gastronomico che parla di territorio e una location simbolo della rigenerazione urbana napoletana. Sono questi gli ingredienti della cena-esperienza che lo scorso weekend ha segnato l'ingresso di Quostro nel network di NAStartUp, acceleratore di ecosistema riconosciuto da UBI Global come miglior Challenge in Europa su 1.400 incubatori monitorati a livello globale. L'evento, ospitato all'interno del format StarSupper nei locali di Quostro ai Quartieri Spagnoli, ha riunito imprenditori, professionisti e operatori dell'innovazione attorno a un tavolo che aveva un'agenda chiara: dimostrare che il food campano può diventare piattaforma di innovazione sistemica, non solo vetrina identitaria.