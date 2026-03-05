Frode gioco illegale | 2,5 milioni sequestrati e barca di lusso

Un’operazione coordinata ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro, tra cui una barca di lusso. Un promotore campano coinvolto in una rete di frode sul gioco illegale è stato posto agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine hanno agito per smantellare questo sistema illecito. Sono stati sequestrati beni di varia natura appartenenti agli indagati.

Un'operazione coordinata ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro e all'arresto domiciliare di un promotore campano coinvolto in una rete di frode sul gioco illegale. La Guardia di Finanza di Imperia, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha bloccato anche una barca di lusso ormeggiata nel porto di Sapri e due appartamenti situati a Napoli e Grottaferrata. Le indagini hanno messo in luce un sistema complesso di manomissione degli apparecchi da gioco, dove loghi contraffatti simulavano la regolarità fiscale. Il gip del tribunale di Imperia ha disposto misure cautelari preventive finalizzate alla successiva confisca dei beni acquisiti illecitamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frode fiscale da 8 milioni: indagati 57 imprenditori cinesi, lusso e beni sequestrati in tutta Italia.Un'operazione complessa, che ha svelato una rete di frode fiscale orchestrata da un sodalizio di matrice cinese, ha portato all'indagine di 57...

