Francavilla e Giochi del Mediterraneo | Tutto come da cronoprogramma

Da brindisireport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francavilla Fontana si sta attrezzando per ospitare alcune delle attività legate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La città sta seguendo il cronoprogramma stabilito, con interventi e lavori in corso per adeguare le strutture e le infrastrutture necessarie. Le autorità locali hanno confermato che i preparativi sono in linea con i tempi previsti, senza ritardi o variazioni rispetto al programma iniziale.

FRANCAVILLA FONTANA - Anche la Città degli Imperiali si prepara per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per l'assessore con deleghe allo Sport e all'Urbanistica, Domenico Attanasi, “ci sono momenti in cui si percepisce chiaramente che un percorso sta prendendo forma”. Il riferimento è ai.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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