Francavilla e Giochi del Mediterraneo | Tutto come da cronoprogramma

Francavilla Fontana si sta attrezzando per ospitare alcune delle attività legate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La città sta seguendo il cronoprogramma stabilito, con interventi e lavori in corso per adeguare le strutture e le infrastrutture necessarie. Le autorità locali hanno confermato che i preparativi sono in linea con i tempi previsti, senza ritardi o variazioni rispetto al programma iniziale.

FRANCAVILLA FONTANA - Anche la Città degli Imperiali si prepara per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per l'assessore con deleghe allo Sport e all'Urbanistica, Domenico Attanasi, “ci sono momenti in cui si percepisce chiaramente che un percorso sta prendendo forma”. Il riferimento è ai.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, 4 milioni in più per la nave da 2500 posti per ospitare gli atleti Leggi anche: Giochi Mediterraneo: precampo off limits da giovedì, disagi per le società Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo 2026, sopralluogo del presidente Icmg tra Taranto e Francavilla Fontana; Taranto, Ferrarese e Boussayene in visita ai cantieri; Giochi: sopralluoghi del Comitato internazionale; Giochi del Mediterraneo, sopralluoghi del Comitato internazionale: Bene i cantieri, ritardi solo allo Iacovone. Giochi del Mediterraneo 2026, sopralluogo del presidente Icmg tra Taranto e Francavilla FontanaMegrez Boussayene, con il commissario Massimo Ferrarese e i tecnici del Comitato organizzatore, ha visitato stadio Iacovone, impianti natatori e cantieri strategici per verificare l’avanzamento dei la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026 come veicolo di speranzaIl Mediterraneo è al centro del dibattito, globale e nazionale, in primis come spazio di connessione e quale banco di prova per l’attuale sistema internazionale. Diverso grado di intensità di attenzio ... formiche.net Verso la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo Domenica 3 maggio 2026, il nostro alunno della classe 5ª della Scuola Primaria di Torrecuso, Russo Piercosimo, volerà a Palermo per rappresentare il nostro Istituto nella prestigiosissima Fin - facebook.com facebook