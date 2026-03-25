L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha dichiarato che l’Inter vincerà lo Scudetto. Ha anche commentato la situazione della nazionale italiana, affermando che se non si qualifica ai Mondiali significa che bisogna apportare cambiamenti. La sua intervista è arrivata prima della partita tra Inter e Roma e dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord.

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© Calcionews24.com - Djorkaeff rivela: «L’Inter vincerà lo Scudetto! Se l’Italia non va di nuovo ai Mondiali significa che c’è qualcosa che va cambiato»

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