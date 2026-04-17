Gio Evan e il libro che rovescia tutto | la gioia come allenamento interiore

Un nuovo libro sfida questa visione, proponendo la gioia come un esercizio quotidiano da coltivare con attenzione. L’autore descrive come la felicità non sia solo un evento improvviso, ma qualcosa da allenare nel tempo, attraverso pratiche e riflessioni. La pubblicazione invita a ripensare il modo in cui viviamo le emozioni positive, spostando l’attenzione dal momento casuale a un processo consapevole e quotidiano.

C’è un equivoco, quasi tenero, che accompagna da sempre la parola gioia: la immaginiamo leggera, improvvisa, un colpo di fortuna emotivo che arriva e ci salva. Una domenica mattina, una buona notizia, un amore che funziona. Poi arriva Gio Evan e, con la calma disarmante di chi ha attraversato il buio, ribalta tutto: la gioia non è un dono, è una disciplina. È un lavoro. Dalla libreria Aretusa di Roma, ospite del vodcast “Il Piacere della Lettura”, Gio Evan presenta La gioia è un duro lavoro (Feltrinelli) come si presentano le cose vere: senza difese. Il suo non è un libro da leggere, è un territorio da attraversare. Dentro c’è lo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Gio Evan e il suo universo poliedrico sul palco del Mon Rêve; Gio Evan, Ma bene è il titolo del nuovo singolo; Gio Evan fa tappa al Mon Rêve: musica e riflessione nello spettacolo Extra terreste; Gio Evan: testo e significato di Ma bene, il nuovo singolo che accompagna il tour estivo.

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Gio Evan " la gioia è un duro lavoro " ringrazio immensamente chi qualche giorno fa ne ha fatto un post perché io adoro Gio Evan ma questa nuova pubblicazione mi era scappata ! L' ho ordinato senza praticamente leggerne nemmeno la trama perché tanto G - facebook.com facebook