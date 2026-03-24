Addio a Gino Paoli l’ultimo grande artista della scuola genovese | ecco come ha cambiato completamente la musica italiana

È morto all’età di 91 anni il cantautore italiano, noto come uno dei principali rappresentanti della scuola genovese. La notizia è stata comunicata dai familiari, che hanno richiesto rispetto per la privacy. La sua carriera ha segnato profondamente la musica italiana, lasciando un’eredità di brani che hanno attraversato diverse generazioni.

Lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 91 anni Gino Paoli. A dare il triste annuncio, i suoi familiari che hanno anche chiesto massima riservatezza. Un vuoto incolmabile nel mondo della musica, l’ultimo grande artista della scuola genovese lascia questa terra. È morto a Genova Gino Paoli, all’età di 91 anni. La notizia più triste arriva proprio dai suoi familiari con una nota diramata pochi minuti fa, in cui chiedono anche massima riservatezza per il momento delicato: “Questa notte ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Addio a Gino Paoli, l’ultimo grande artista della scuola genovese: ecco come ha cambiato completamente la musica italiana Articoli correlati Addio a Gino Paoli, se ne va un altro grande della musica italianaPer decenni è stato una presenza familiare e insieme inafferrabile della musica italiana, una voce capace di attraversare le stagioni senza... L’Italia piange Gino Paoli: addio al poeta fragile che ha cambiato la canzone italiana“Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gino Paoli Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro de Il cielo in una stanza; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre. Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it Addio a Gino Paoli, ha fatto sognare e innamorare generazioni di italianiGino Paoli (Foto di archivio LaPresse) Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ... msn.com ADDIO GINO PAOLI Il decesso del grande cantautore italiano - facebook.com facebook Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com