Addio a Gino Paoli l’ultimo grande artista della scuola genovese | ecco come ha cambiato completamente la musica italiana

Da notizie.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 91 anni il cantautore italiano, noto come uno dei principali rappresentanti della scuola genovese. La notizia è stata comunicata dai familiari, che hanno richiesto rispetto per la privacy. La sua carriera ha segnato profondamente la musica italiana, lasciando un’eredità di brani che hanno attraversato diverse generazioni.

Lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 91 anni Gino Paoli. A dare il triste annuncio, i suoi familiari che hanno anche chiesto massima riservatezza. Un vuoto incolmabile nel mondo della musica, l’ultimo grande artista della scuola genovese lascia questa terra. È morto a Genova Gino Paoli, all’età di 91 anni. La notizia più triste arriva proprio dai suoi familiari con una nota diramata pochi minuti fa, in cui chiedono anche massima riservatezza per il momento delicato: “Questa notte ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

addio a gino paoli l8217ultimo grande artista della scuola genovese ecco come ha cambiato completamente la musica italiana
© Notizie.com - Addio a Gino Paoli, l’ultimo grande artista della scuola genovese: ecco come ha cambiato completamente la musica italiana

Articoli correlati

Addio a Gino Paoli, se ne va un altro grande della musica italianaPer decenni è stato una presenza familiare e insieme inafferrabile della musica italiana, una voce capace di attraversare le stagioni senza...

L’Italia piange Gino Paoli: addio al poeta fragile che ha cambiato la canzone italiana“Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro de Il cielo in una stanza; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre.

gino paoli addio a gino paoliAddio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it

gino paoli addio a gino paoliAddio a Gino Paoli, ha fatto sognare e innamorare generazioni di italianiGino Paoli (Foto di archivio LaPresse) Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.