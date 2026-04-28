Il difensore spagnolo della Lazio, in scadenza di contratto, ha ricevuto l'autorizzazione dal club di provenienza per trasferirsi al Milan. L'attuale direttore sportivo del club rossonero, che aveva portato il giocatore in Italia, vede nel suo potenziale un possibile top mondiale nel ruolo. La trattativa tra le parti è in corso e il trasferimento dovrebbe essere finalizzato a breve.

Il Milan vota. Mario Gila. Constatato che al momento non ci sono i margini per arrivare a Kim, il cui ingaggio al Bayern Monaco è fuori dai parametri rossoneri (oltre 9 milioni netti più bonus), i dirigenti rossoneri hanno concentrato le loro attenzioni sul difensore della Lazio, in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste. Ad Allegri piace molto perché può giocare sia nella linea a tre sia in quella a quattro: il tecnico ha dato il suo libera all’operazione che è sponsorizzata dal ds Igli Tare. Il dirigente lo ha portato a Roma quando lavorava dalla Lazio e gli ha permesso di affermarsi nel nostro campionato. Anche prima di diventare direttore sportivo rossonero, Tare non aveva mai nascosto il suo apprezzamento per lo spagnolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila

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