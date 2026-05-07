Giappone prima casa antisismica ‘costruita’ con una stampante 3D Risolverà la crisi edilizia

In Giappone è stata completata la prima abitazione antisismica realizzata con una stampante 3D. La casa, a due piani, è stata costruita nel rispetto delle norme di sicurezza sismica e rappresenta un passo avanti nel settore edilizio del paese. La costruzione è stata portata a termine utilizzando tecniche di stampa tridimensionale, segnando un nuovo metodo di realizzazione abitativa nel contesto giapponese.

Tokyo, 7 maggio 2026 – La ‘Stealth House’, la prima casa a due piani del Giappone i nteramente stampata in 3D e progettata per resistere ai terremoti, è stata presentata lo scorso febbraio come una speranza concreta per il futuro dell'edilizia nazionale, attanagliata tra la crisi di produttività, l'impennata dei costi dei materiali e una forza lavoro in rapido invecchiamento che minaccia un comparto dal valore complessivo di 625 miliardi di dollari. Svelata a febbraio nella città di Kurihara, nella prefettura di Miyagi, l’abitazione è il frutto della collaborazione tra la startup Kizuki e oltre 20 aziende partner, tra cui il gigante delle costruzioni Onocom.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giappone, prima casa antisismica ‘costruita’ con una stampante 3D. “Risolverà la crisi edilizia” Notizie correlate Lame fatte in casa con la stampante 3D: segnalati alla Procura dei minori due studenti di BolzanoI Carabinieri hanno sequestrato a Bolzano lame stampate in 3D da due studenti medi. Tirapugni fatti con la stampante 3D (a scuola): due studenti nella buferaL'indagine dei carabinieri ha fatto emergere anche un caso di minacce nei confronti di un compagno che ha allertato i docenti Armi prodotte con la...