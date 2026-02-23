Tirapugni fatti con la stampante 3D a scuola | due studenti nella bufera

Due studenti di Bressanone sono finiti sotto inchiesta dopo aver realizzato tirapugni con una stampante 3D in un laboratorio scolastico. La scoperta arriva dai controlli dei carabinieri, che hanno trovato le armi artigianali nascoste tra i materiali scolastici. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e sulla facilità di accesso a strumenti pericolosi. Le indagini proseguono per capire se siano state usate o pianificate azioni violente.

L'indagine dei carabinieri ha fatto emergere anche un caso di minacce nei confronti di un compagno che ha allertato i docenti Armi prodotte con la stampante 3D: è il caso eclatante che in queste ore arriva da Bressanone, scoperto dai carabinieri della comunità altoatesina. A rendere ancora più assurda la vicenda, il fatto che la filiera di produzione e vendita di queste armi tridimensionali – e pericolose – fosse un istituto scolastico della zona. Incredibile ma vero, non è un caso isolato, come dimostra quanto scoperto nelle scorse settimane a Terlano. Tutto è cominciato a seguito di una segnalazione qualificata circa la presenza di un gruppo di giovanissimi “dediti ad attività illecite”, spiegano i carabinieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Faceva coltelli a scatto fatti con la stampante 3D e li portava a scuolaI carabinieri di Terlano hanno scoperto un episodio sorprendente: un ragazzo creava coltelli a scatto con una stampante 3D e li portava a scuola.

Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm: ragazzino li costruiva in casa con stampante 3DA Bolzano, una scuola ha segnalato un ragazzino che portava a scuola un coltello con lama di 8 cm.

