Lame fatte in casa con la stampante 3D | segnalati alla Procura dei minori due studenti di Bolzano

Due studenti di Bolzano sono stati segnalati alla Procura dei minori dopo che i Carabinieri hanno sequestrato lame create con una stampante 3D. Uno dei ragazzi aveva progettato le armi, mentre l’altro le aveva realizzate. Le lame fatte in casa sono state trovate durante un controllo e ora sono al centro di un procedimento legale.

I Carabinieri hanno sequestrato a Bolzano lame stampate in 3D da due studenti medi. Uno ha progettato le armi, l'altro le ha realizzate. Entrambi sono stati segnalati alla Procura dei minori per fabbricazione di armi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tensione a scuola, ragazzini portano in classe due lame realizzate con la stampante 3DMomenti caotici qualche giorno fa in una scuola media di primo grado di Bolzano dove due studenti hanno portato in classe due lame di circa 10... Tirapugni fatti con la stampante 3D (a scuola): due studenti nella buferaL'indagine dei carabinieri ha fatto emergere anche un caso di minacce nei confronti di un compagno che ha allertato i docenti Armi prodotte con la...