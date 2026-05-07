Giammoro indagato per violenza su minore | al Gip nega tutto

Un uomo è stato messo sotto indagine con l’accusa di aver commesso una violenza su un minore. Durante l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, ha negato ogni addebito. La difesa ha invece evidenziato problemi di salute mentale dell’indagato, mentre le indagini cercano di chiarire come l’uomo sia riuscito a allontanare il minore dal gruppo e quali siano stati i suoi comportamenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'indagato a separare il minore dal gruppo?. Perché la difesa punta sulla salute mentale dell'uomo arrestato?. Cosa è successo realmente durante quella giornata in spiaggia?. Come influirà la perizia psichiatrica sul destino del quarantatuttenne?.? In Breve Indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Milazzo su zona Giammoro.. Difesa punta sulla ridotta capacità di intendere del quarantatuttenne secondo perizia.. Trasferimento in struttura Rems disposto dal magistrato Giuseppe Caristia.. Indagine coordinata dalla PM Emanuela Scali presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.. Davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Caristia, il quarantatuttenne arrestato per la presunta violenza sessuale su un minore ha pianto negando con forza ogni coinvolgimento nei fatti accaduti a Giammoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giammoro, indagato per violenza su minore: al Gip nega tutto Notizie correlate Altavilla Irpina, l’indagato nega: ‘non ho maltrattato il minore? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i maltrattamenti descritti dai Carabinieri di Avellino? Cosa è successo realmente durante l'episodio del ragazzo... Leggi anche: “Io non faccio queste cose”: davanti al gip il 47enne nega la violenza sul minorenne Altri aggiornamenti Si parla di: Io non faccio queste cose: davanti al gip il 47enne nega la violenza sul minorenne; Orrore a Pace del Mela, mamma denuncia: Ha attirato mio figlio in spiaggia e lo ha violentato. Arrestato 47enne.