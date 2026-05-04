Altavilla Irpina l’indagato nega | ‘non ho maltrattato il minore

Un uomo di Altavilla Irpina ha negato le accuse di aver maltrattato un minore, affermando di non aver mai compiuto atti violenti nei confronti del ragazzo. I Carabinieri di Avellino hanno riferito di aver ricevuto una segnalazione riguardante presunti maltrattamenti, portando all'intervento sul luogo. Durante l'episodio, il minore sarebbe stato trovato legato al letto, ma l’indagato ha dichiarato di aver agito in modo diverso.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i maltrattamenti descritti dai Carabinieri di Avellino?. Cosa è successo realmente durante l'episodio del ragazzo legato al letto?. Quali prove hanno portato la Procura a chiedere misure urgenti?. Come influiranno le nuove dichiarazioni dell'indagato sulla decisione del Gip?.? In Breve Il Gip Giulio Argenio ha presieduto l'interrogatorio dell'indagato di 47 anni.. L'avvocato Michele De Vita assiste l'uomo durante il procedimento giudiziario.. L'episodio di sequestro del minore risale al mese di febbraio scorso.. Il sostituto procuratore Marco Auciello coordina le indagini del Nucleo Investigativo.. Questa mattina ad Altavilla Irpina il giudice Giulio Argenio ha ascoltato l’interrogatorio di un uomo di 47 anni accusato di aver maltrattato e sequestrato il figlio della sua convivente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altavilla Irpina, l’indagato nega: ‘non ho maltrattato il minore Notizie correlate Altavilla Irpina, concluse le indagini per atti persecutori e violenza sessuale: un indagatoLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un... Altavilla Irpina, nasce il progetto "Officina teatrale"Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell'utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Altavilla, omicidio Franco Sessa a Ibiza: in carcere un suo amico; Altavilla Irpina, maltrattamenti in famiglia: 40enne arrestato dai Carabinieri - Napoli Village - Quotidiano; Torrioni, furto di piante e danni al bosco: denunciato un 50enne; Raid punitivo a Benevento: disposti i domiciliari per 28enne irpino. Altavilla, maltrattamenti al figlio della convivente: l’indagato respinge le accuseAVELLINO- Si è chiuso da pochi minuti l’ interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio del quarantasettenne di Altavilla Irpina accusato di aver maltrattato per an ... irpinianews.it Altavilla Irpina, accusato di maltrattamenti e sequestro: il 47enne respinge le accuseHa risposto a tutte le domande del Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, il quarantasettenne di Altavilla Irpina, accusato di aver maltrattato per anni il figlio minorenne della sua convivente ... irpiniaoggi.it , : Altavilla Irpina, centri antiviolenza e servizi sociali con Arma dei Carabinieri hanno fatto emergere una storia di violenze rimasta nasco - facebook.com facebook