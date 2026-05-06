Io non faccio queste cose | davanti al gip il 47enne nega la violenza sul minorenne

Davanti al giudice, un uomo di 47 anni ha dichiarato di non aver commesso le accuse a suo carico, negando ogni coinvolgimento in presunti atti di violenza su un minorenne. Durante l’udienza, ha parlato guardando negli occhi il giudice e ha pianto. L’indagato, attualmente in attesa di trasferimento in una Rems, viene accusato di violenza sessuale su un ragazzo minorenne, che presenta anche una minorata capacità di intendere e di volere.

“Io non faccio queste cose”. Lo ha detto guardando negli occhi il giudice e piangendo. Ha respinto così ogni accusa il 47enne arrestato con l’ipotesi di violenza sessuale su un ragazzo minorenne o ora in attesa di essere trasferito in una Rems in quanto con una minorata capacità di intendere e di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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