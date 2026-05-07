Giallo Pietracatella | indagato il movente si stringe il cerchio

Nelle indagini sul giallo di Pietracatella, gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul movente e sui motivi che hanno portato all’evento. Sono stati ascoltati alcuni familiari e si stanno analizzando le prove raccolte sul luogo dell’accaduto. Per quanto riguarda la sostanza coinvolta, gli investigatori stanno verificando come sia stata preparata la ricina, partendo dai semi trovati nella zona.

? Cosa scoprirai Chi sono i familiari coinvolti nella pista dei sospetti?. Come è stata preparata la ricina partendo dai semi locali?. Cosa riveleranno le chat e i dati del router wifi?. Perché la cugina Laura è stata convocata dalla procuratrice?.? In Breve Oltre cento persone interrogate finora per ricostruire i fatti di dicembre.. Analisi tecnica su cellulari e router wifi per tracciare presenze e ricerche.. Prossima audizione di Laura Di Vita con la procuratrice Elvira Antonelli.. Veleno ricina prodotto artigianalmente con semi reperibili nel basso Molise.. Gli inquirenti hanno individuato un possibile movente per l’avvelenamento da ricina che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita lo scorso dicembre a Pietracatella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giallo Pietracatella: indagato il movente, si stringe il cerchio Notizie correlate Leggi anche: Ricina "prodotta in casa", chi sono i sospetti: Pietracatella, si stringe il cerchio Pietracatella, il cerchio si stringe: ci sono alcuni sospettati. Confermato l’avvelenamento da ricinaGiallo di Pietracatella, la Mobile di Campobasso ha ulteriormente allargato il raggio di interesse delle indagini sul doppio omicidio della vigilia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morte avvelenate, oggi accertamenti sul telefono di Alice Di Vita; Giallo di Pietracatella, medico legale Procura: Confermata compatibilità con ricina; Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio: Incidente; Avvelenate da ricina, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue di mamma e figlia. Madre e figlia avvelenate con la ricina, pista familiare nel giallo di PietracatellaGli investigatori cercano gli elementi di svolta nell'ambiente familiare e avrebbero già isolato un piccolo gruppo di persone vicine alle vittime ... tg.la7.it Il giallo di Pietracatella, gli esami confermano: Gianni Di Vita negativo alla ricina. Altre 5 persone in questuraTiene la pista dell’avvelenamento, l’uomo non è entrato in contatto con la sostanza tossica che avrebbe ucciso la figlia Sara e la moglie Antonella. Confermata la positività delle due donne ... quotidiano.net Gli ultimi sviluppi sul giallo di Pietracatella: gli inquirenti starebbero approfondendo “insanabili contrasti tra le famiglie Di Ielsi e Di Vita”. Registrazioni, intercettazioni e i dati di pc e cellulari: così si muove l’indagine tradizionale Leggi l'articolo #giallo - facebook.com facebook Madre e figlia avvelenate con la ricina, pista familiare nel giallo di Pietracatella x.com