Nelle indagini sul caso di Pietracatella, le autorità stanno concentrando l'attenzione su un gruppo di quattro o cinque persone al massimo. Le fonti investigative riferiscono che si sta cercando di fare luce sulla provenienza di una sostanza chiamata ricina, che sarebbe stata prodotta in casa. La questura continua a seguire diverse piste, mantenendo il massimo riserbo sulle generalità degli individui coinvolti.

I sospetti si concentrano "su 4-5 persone al massimo ". E' quanto trapela da fonti investigative in merito al giallo di Pietracatella. Il cerchio, dunque, sembra cominciare a stringersi. Intanto nel pomeriggio in Questura a Campobasso sono ripresi gli interrogatori delle persone informate dei fatti. La Squadra Mobile guidata da Marco Graziano sentirà alcuni parenti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia quindicenne morte avvelenate con ricina dopo Natale. Stando a quanto si apprende, dopo il sopralluogo di ieri, la Scientifica non tornerà a breve nell'abitazione di Pietracatella per cercare tracce della sostanza. Gli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina "prodotta in casa", chi sono i sospetti: Pietracatella, si stringe il cerchio

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