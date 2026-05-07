Dopo più di un mese di indagini e l'interrogatorio di oltre cento persone, si pensa di aver individuato il movente dietro il delitto di Pietracatella. La protagonista coinvolta, Laura Di Vita, è stata convocata per la quarta volta dalle autorità. La polizia sta analizzando le informazioni raccolte e si attende un nuovo sviluppo nel caso.

Dopo oltre un mese di indagini e più di cento persone ascoltate, il giallo di Pietracatella potrebbe essere arrivato a una svolta. Lo anticipa Repubblica, parlando di un “possibile movente familiare” individuato dagli inquirenti. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti investigative. “Ci sono diverse piste ancora aperte”. Dagli investigatori che lavorano alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, trovate avvelenate dalla ricina tra il 27 e il 28 dicembre, filtrano conferme sul fatto che l’inchiesta stia puntando con decisione su cinque persone considerate centrali nella ricostruzione della vicenda. Gli inquirenti della squadra mobile di Campobasso, coordinati dal dirigente Marco Graziano, mantengono il massimo riserbo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giallo di Pietracatella: trovato il “movente”. Laura Di Vita convocata per la quarta volta

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