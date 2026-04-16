È stata convocata una cugina di Gianni Di Vita nel corso delle indagini legate al caso di Pietracatella. Di Vita ha riferito di aver consumato alcuni alimenti durante una cena, di cui non è stato ancora chiarito il contenuto. La vicenda riguarda un episodio di sospetta intossicazione alimentare, e le autorità stanno approfondendo le circostanze legate alla cena e ai possibili rischi legati alla ricina.

Perché è stata convocata la cugina di Gianni Di Vita?. Il giallo della ricina si arricchisce di un nuovo tassello. Nel pomeriggio del 16 aprile è stata convocata in Questura Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, unico sopravvissuto alla cena che ha preceduto la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni. La donna è arrivata negli uffici della polizia intorno alle 16 per essere ascoltata come persona informata sui fatti. Al centro dell’audizione ci sarebbero alcune incongruenze emerse nella sua precedente versione, che non combacerebbero con quanto riferito dallo stesso Gianni Di Vita e dalla figlia maggiore. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giallo Pietracatella: convocata la cugina di Gianni Di Vita, lui ricorda gli alimenti della cena al ‘veleno’

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