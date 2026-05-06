A Roma si sono diffusi adesivi con messaggi omofobi nei pressi dei luoghi legati agli Internazionali di tennis, in concomitanza con la finale del torneo e l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner. La presenza di questi adesivi ha scatenato reazioni di condanna da parte di alcune associazioni e autorità. Nel frattempo, il tennista italiano si appresta a giocare la sua prima partita nel torneo, dopo aver conquistato cinque titoli consecutivi in tornei Masters 1000.

Cinque Masters 1000 consecutivi, numero uno per distacco, uno stato di forma impressionate. A Roma c’è curiosità per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali e tutti attendono la sua prima partita. Tutti, o quasi. Perché martedì 5 maggio, a Roma e vicino al Foro Italico, sono apparsi adesivi con offese omofobe nei confronti del tennista italiano: “Sinner fro**o” e “Sinner rottonc*lo” si legge nelle stampe in questione. A denunciare l’accaduto è stato il giornalista di La7 Andrea Prandi, che ha pubblicato su X le foto degli adesivi apparsi nella zona dei campi del Foro Italico e dello stadio Olimpico. Sugli sticker c’è il nome di Sinner con i due insulti omofobi, insieme al “ lupetto ”, storico simbolo della Roma, e alla firma “Cane Sciorto”, sigla che non rimanda a gruppi noti né a rivendicazioni riconoscibili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e l’orario del derby

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