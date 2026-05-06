Internazionali d’Italia e derby Lazio-Roma | Jannik Sinner bersaglio di insulti omofobi scatenano polemica FOTO

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, sui social sono circolate immagini di insulti omofobi rivolti a Jannik Sinner, innescando una discussione pubblica. L’atleta, in attesa del suo esordio, è stato oggetto di commenti offensivi che hanno sollevato polemiche tra appassionati e addetti ai lavori. La vicenda si inserisce nel clima di tensione legato anche al derby Lazio-Roma, che ha attirato l’attenzione dei media per altri episodi di cronaca e comportamenti aggressivi.

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner è stata macchiata da un episodio di vandalismo a sfondo omofobo. Nella giornata di martedì 5 maggio sono comparsi, nell’area del “Foro Italico” e nei pressi dello stadio “Olimpico“, adesivi con insulti rivolti al tennista azzurro. Sui cartelli, accompagnati dal ‘lupetto’ simbolo della Roma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Mangiante: “Pubblico di Roma esemplare e meraviglioso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e l’orario del derbyCinque Masters 1000 consecutivi, numero uno per distacco, uno stato di forma impressionate. Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio; L'olio Evo del Lazio protagonista agli Internazionali BNL d'Italia 2026; Serie A, caos calendari: derby alle 12.30 in dubbio. Sei partite in contemporanea, ma non si trova l'orario; Concomitanza con il tennis? Il derby di Roma (17 maggio) passa all'ora di pranzo. Sinner, manifesti offensivi a Roma e al Foro Italico: gli insulti sono pesantissimi. C’entra il derby Roma-LazioSinner, manifesti offensivi a Roma e al Foro Italico: gli insulti sono pesantissimi. C’entra il derby Roma-Lazio ... sport.virgilio.it Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Roma-Lazio rischia di trasformarsi in un caso organizzativo e di ordine pubblico. La concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis sta creando forte preoccupazione tra Questura e Prefettura Cambia ancora l'orario #ASRoma #RomanewsEU # - facebook.com facebook L’architetto Nervi, nipote di Pier Luigi, scrive al Comune di Roma: «Il progetto della Lazio è l’unico che tiene vivo lo stadio Flaminio» x.com