Giada Boccellari legale di Stasi commenta la nuova indagine su Sempio | Alberto mi ha telefonato commosso

L'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi prosegue con nuove indagini e approfondimenti. Dopo l'interrogatorio dell'indagato, avvenuto mercoledì 6 maggio, durante il quale ha scelto di non rispondere, gli investigatori si concentrano ora su alcune intercettazioni considerate rilevanti. Nel frattempo, un legale di uno degli indagati ha commentato telefonicamente un episodio, riferendo che una persona ha chiamato visibilmente commossa.

L'inchiesta-bis sull'omicidio di Chiara Poggi entra nella fase cruciale. Dopo l'interrogatorio di mercoledì 6 maggio, in cui l'indagato Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'attenzione degli inquirenti e della difesa si sposta su alcune intercettazioni definite.🔗 Leggi su Milanotoday.it Il giallo dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Ore 14 Sera 13/11/2025 Notizie correlate Garlasco, la legale Bocellari: “Intercettazione di Andrea Sempio agghiacciante. Se confermata, Alberto Stasi fuori dal carcere”Garlasco (Pavia), 7 maggio 2026 – Se il testo delle intercettazioni di Andrea Sempio fosse confermato, “sarebbe agghiacciante e a quel punto... Elisabetta Aldrovandi, chi è la nuova avvocata del team legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco?Torna a far discutere il caso Garlasco e, mentre l’attenzione mediatica si riaccende attorno ad Alberto Stasi, cresce anche la curiosità su chi è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Realpolitik: Le parole di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi Video; Garlasco, Bocellari: Stasi fuori dalla scena inaspettato anche per noi. Ora subito la revisione; Giada Bocellari sbotta contro certi giornalisti su Garlasco, hanno massacrato Stasi prima della sentenza; C’è margine per individuare i responsabili di un errore giudiziario?: la risposta dell’avvocata Bocellari sul caso Garlasco. Giada Boccellari, legale di Stasi, commenta la nuova indagine su Sempio: Alberto mi ha telefonato commossoIl legale di Alberto Stasi annuncia la possibile richiesta di sospensione della pena dopo l'interrogatorio dell'indagato ... milanotoday.it Garlasco, «A casa di Chiara Poggi c'erano tre persone». L'avvocata di Stasi: «L'impronta di Sempio è carica di materiale biologico»Mentre Chiara Poggi veniva uccisa in casa c’erano altre due persone oltre ad Andrea Sempio. E' quanto sostiene l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Boccellari, che al Corriere della Sera spiega, tra le ... ilmessaggero.it #Garlasco, Giada Bocellari: "Mi sembra che si sminuisca ogni nuovo elemento" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . #Garlasco, Giada Bocellari: "Mi sembra che si sminuisca ogni nuovo elemento" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook