L’attore coinvolto nel franchise Ghostbusters sarà produttore della nuova serie animata che sarà distribuita su Netflix. La partecipazione include il ruolo di produttore esecutivo nel progetto. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul numero di episodi. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza specificare altri aspetti del progetto o del coinvolgimento diretto dell’attore.

L'attore sarà coinvolto nella realizzazione del progetto che verrà realizzato per la piattaforma di streaming di Netflix. Il franchise di Ghostbusters si espanderà di nuovo con una serie animata che verrà prodotta per Netflix. Per la gioia dei fan, inoltre, Dan Aykroyd sarà coinvolto in veste di produttore esecutivo, assicurando quindi un'attenzione particolare nei confronti del progetto. Quando arriverà la nuova serie animata Per ora Netflix non ha rivelato i dettagli riguardanti la trama del nuovo show legato alle avventure di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, tuttavia i portavoce della società hanno confermato che il debutto è previsto sugli schermi nel 2027.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ghostbusters: Dan Aykroyd produttore della nuova serie animata

Notizie correlate

Niente soldi al docufilm su Regeni (e a quello di Veltroni) e nemmeno alle Winx, la serie animata italiana più diffusa al mondo. Il produttore Igino Straffi ad Open: «Mai accaduto in 20 anni»Anche le Winx sono state respinte dalle commissioni per i finanziamenti al cinema del Mic di Alessandro Giuli.

Garfield torna in TV: Paramount+ annuncia una nuova serie animataIl gatto più pigro e amante delle lasagne della storia dei fumetti non ha alcuna intenzione di andare in pensione.

Panoramica sull’argomento

Ghostbusters: Dan Aykroyd produttore della nuova serie animataL'attore sarà coinvolto nella realizzazione del progetto che verrà realizzato per la piattaforma di streaming di Netflix. movieplayer.it

Ghostbusters 3 si farà, Dan Aykroyd torna a dar speranza ai fanGhostbusters 3 si farà? Ebbene, sembra proprio di sì, almeno stando alle parole di Dan Aykroyd, intervistato da Dan Rather nel suo show. L'attore, già sceneggiatore e protagonista dei due film del ... tomshw.it