Niente soldi al docufilm su Regeni e a quello di Veltroni e nemmeno alle Winx la serie animata italiana più diffusa al mondo Il produttore Igino Straffi ad Open | Mai accaduto in 20 anni

In Italia, alcune richieste di finanziamento pubblico per progetti culturali e di intrattenimento sono state rifiutate. Tra questi, un docufilm su Regeni, uno su Veltroni e la serie animata delle Winx, considerata tra le più diffuse al mondo. Il produttore delle Winx ha dichiarato che questa è la prima volta in vent’anni che si verifica una situazione simile, mentre anche altri progetti sono stati esclusi dai finanziamenti del Ministero della Cultura.

Anche le Winx sono state respinte dalle commissioni per i finanziamenti al cinema del Mic di Alessandro Giuli. «E non era mai accaduto in venti anni», sottolinea deluso Igino Straffi, fondatore e Ceo del gruppo Rainbow che ha creato la serie animata italiana più famosa e diffusa nel mondo. La nona serie del Winx club è una degli esclusi eccellenti dal decreto di assegnazione dei contributi selettivi alla produzione del 2 aprile scorso. Lo stesso che per un soffio (è il primo dei non ammessi al finanziamento) ha tenuto fuori «Giulio Regeni- Tutto il male del mondo», causando accese polemiche politiche. L’elenco dei bocciati dalle commissioni però è lungo, e la compagnia è eccellente. 🔗 Leggi su Open.online Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, Mollicone: “Li meritava, ricostruzioni diffamatorie”(Adnkronos) – Il documentario su Giulio Regeni "meritava di essere finanziato per il tema".