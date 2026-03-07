Garfield torna in televisione con una nuova serie animata annunciata da Paramount+. Il famoso gatto, noto per la sua pigrizia e il suo amore per le lasagne, sarà protagonista di questa produzione. La serie si aggiunge alle numerose apparizioni del personaggio nel corso degli anni, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. La messa in onda è prevista per i prossimi mesi.

Il gatto più pigro e amante delle lasagne della storia dei fumetti non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Dopo il debutto cinematografico del 2024 con The Garfield Movie e il precedente Garfield Originals del 2021, il franchise si prepara a una nuova, corposa espansione sul piccolo schermo. Paramount+ ha infatti ufficialmente dato il via libera alla produzione di una nuova serie animata dedicata interamente all’iconico felino creato da Jim Davis. Le prime indiscrezioni, confermate in esclusiva da The Hollywood Reporter, rivelano che il progetto ha già trovato il suo protagonista. A prestare la voce all’iconico gatto arancione sarà Lamorne Morris, attore recentemente apprezzato in Saturday Night e nella serie antologica Fargo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Garfield torna in TV: Paramount+ annuncia una nuova serie animata

