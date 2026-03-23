Serie D - Girone E Ghiviborgo sconfitto in rimonta

CANNARA 2 GHIVIBORGO 1 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara, Schvindt, Roselli (16’ st Montero), Fumanti, Gueye, Farneti, Fracassini, Leveh, Iacullo, R. Mancini (21’ st Coviello). (A disp.: Vassallo, Labonia, Porzi, Cardoni, Farini, Gnazale, G. Mancini). All.: Armillei. GHIVIBORGO: Butano, Baldacci (39’ st Ceccanti), Ricci, Mariotti, Vecchi, Arcuri, D. Cannarsa, Nottoli (25’ st Signorini), Musatti, Thioune (9’ st Asmussen), Boiga (25’ st Longo). (A disp.: Viti, Paulino, Mion, Del Dotto, Quochi). All.: I. Cannarsa. Arbitro: Di Palma di Cassino (assistenti: Tundo e Dobosz di Roma "2"). Reti: 5’ pt Boiga, 34’ pt Iacullo, 31’ st Schvindt. Note: recupero pt 2’, st 4’; spettatori: 200 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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