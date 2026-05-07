Durante una cena nel monolocale del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi hanno trascorso del tempo insieme, festeggiando la vittoria di una sfida. Nel corso della serata, tra i due si è intensificato il rapporto, portando a un gesto di intimità. Dopo aver condiviso momenti di conversazione, hanno scambiato un bacio, catturando l’attenzione di chi osserva le dinamiche all’interno della casa.

Ieri sera Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono goduti una cena romantica nel monolocale del Grande Fratello Vip come ricompensa dopo aver vinto la sfida. L'atmosfera che si è creata durante il tempo che hanno trascorso da soli li ha fatti riavvicinare, nelle ultime settimane i due hanno passato più tempo a scontrarsi che a flirtare. All'inizio sembrava esserci molta complicità tra loro, c'erano stati anche dei baci e momenti molto intimi, poi però si sono allontanati. Dopo tante incomprensioni il loro rapporto sembrava ormai rovinato ma ieri sera c'è stata una svolta passionale. I due gieffini hanno parlato molto durante la cena romantica, lui ha anche ammesso che non gli è piaciuto il suo avvicinamento a Raul.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, aumenta l’intesa tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi durante la cena romantica: scatta il bacio

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