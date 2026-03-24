Primo bacio nella Casa del GF Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta la passione nella notte

Primo bacio nella casa del GF Vip: dopo una serata trascorsa sempre più vicini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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